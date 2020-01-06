ينبع 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس‏ أتمت الهيئة الملكية بينبع ممثلة بقطاع التعليم إنشاء وتجهيز أول معمل STEAM بمدارس الهيئة الملكية بينبع في متوسطة (أبن البيطار) بينبع الصناعية مواكبة للتوجه العالمي نحو التعلم وفق منحى STEAM.ويهدف المعمل لمساعدة الطلاب على تنفيذ مشروعاتهم التعليمية، الذي يعزز من التكامل بين العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات والفنون باستخدام أحدث التقنيات التعليمية من أجهزة وحقائب تتعلق بمشاريع الروبوت والدوائر الالكترونية والفيزياء، إضافة إلى أجهزة الحاسب والطابعات ثلاثية الأبعاد.// انتهى //12:15ت م0052