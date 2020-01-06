الدمام 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسدعت بلدية محافظة القطيف اليوم، ملاك الأراضي بمخطط الخزامي "٨٣٤/٣" بالمحافظة غير المشمولة بقرار إيقاف التراخيص إلى مراجعة شركة الكهرباء لاستكمال إجراءات تراخيص البناء، مبينة بإيقاف إجراءات التراخيص لـ 1061 قطعة بالمخطط من اجمالي يتجاوز 3 ألاف قطعة بالمخطط المذكور، وذلك إلى تأثر تلك الأراضي بخط التصدع.وأكد رئيس بلدية محافظة القطيف المكلف المهندس ناصر بن محمد الظفر، أن البلدية تسعى بمعية الجهات ذات العلاقة للاستعجال في آلية التعويض المناسبة لأصحاب القطع الملغاة، مشيراً إلى أن قرار إيقاف إجراءات التراخيص يشمل 373 قطعة بالمجاورة الثانية والتي تتضمن نحو 358 قطعة سكنية و5 قطع تجارية و10 قطع للخدمات، فيما يشمل القرار 688 قطعة في المجاورة الثانية تتضمن 672 قطعة سكنية و8 قطع تجارية و8 قطع خدمات، مبينة أن المخطط من المخططات السكنية الممنوحة من الدولة قبل عقدين من الزمن.وأضاف بأن مخطط الخزامي يشمل ثلاثة مجاورات موزعة على قطع سكنية وتجارية وخدمات، مضيفاً إلى أن العمل يجري لإيجاد مواقع أخرى لتلك الأراضي المشمولة بإيقاف إجراءات التراخيص بالتعاون مع الجهات المختصة.وبيّن أن البلدية قامت بالتواصل مع مختلف الأجهزة الحُكُومِيّة لعمل الخطط والبرامج اللازمة لإدخال الخدمات إِلَى مخطط الخزامي لِلتَّأكُّدِ من وصول الخدمات فِي وقتها.وأشار إِلَى أنه تم تحديث بيانات المخطط المعدل وتحديث خارطة الأساس ليتَمَكَّن مركز المعلومات والحاسب الآلي بالبَلَدِيَّة من ربط المعلومات المحدثة واستكمال إِجْرَاءَات الترخيص للمواطنين والاستفادة من الأنظمة المعتمدة حديثاً، كما تم الانتهاء من إِدْرَاجها بِحَسَبِ أنظمة البناء المعتمدة لها فِي قاعدة المعلومات الرَئِيسِيّة، وَتَمَّ التَوْجِيه باستكمال إِجْرَاءَات الترخيص كالمتبع نظاماً لكل صاحب أرض يرغب فِي إقامته ضمن المخططات شريطة التقيد بأنظمة البناء المعتمدة حَسْبَ المعايير الفنية.وأَعْرَب المهندس الظفر، عن أمله فِي حَالِ وجود أية استفسارات تتعلق بأنظمة البِنَاء عَلَى مستوى المحافظة بأن لا يتردد فِي الدخول إِلَى موقع البَلَدِيَّة الإِلِكْتُرُونِيّ أو الاتصال بالبَلَدِيَّة المعنية للرد على استفساره قبل البدء بالبناء أو ترخيص المحلات والأَنْشِطَة التِجَارِيّة.// انتهى //13:02ت م0064