الخفجي 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واساستكملت بلدية محافظة الخفجي برنامج إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري من أنحاء المحافظة والمراكز التابعة لها، بالصيانة الشاملة لبعض الشوارع والأسوار والألعاب واستبدال براميل النظافة وزراعة النخيل ورفع أكثر من 64.704 متر مكعب من الأنقاض، وذلك ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية في معالجة التشوه البصري.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن حزام الحميداني، أن البلدية استكملت خلال شهر ربيع الآخر الماضي، برنامج حملاتها لمعالجة التشوه البصري وحملة شرقية بلا أنقاض بالمحافظة والمراكز التابعة والتي تركزت في إزالة مظاهر التشوه البصري، وإزالة الأنقاض من داخل الأحياء السكنية والواجهة البحرية والطريق الدولي السريع، إضافة إلى زراعة النخيل وتنظيف المسطحات الخضراء وصيانة ألعاب الأطفال وطلاء الأسوار الحديدية بالجزيرة الوسطية والأرصفة صيانة ومعالجة الحفر بالشوارع.وأضاف أن كمية الأنقاض والرمال التي رُفعت بلغت حوالي 64.704 متر مكعب، تمثلت في 38.227 متر مكعب من الكنس الآلي واليدوي بالأحياء والشوارع الرئيسية بالمحافظة والمراكز التابعة لها و 14.450 متر مكعب من الأنقاض بالساحات و 12.027 متر مكعب من النفايات الصلبة من الأحياء السكنية و 36.727 كيس نفايات سعة 50 لإزالة النفايات المبعثرة واستبدال 580 حاوية نفايات قديمة بجديدة، كما تم تنظيف المسطحات الخضراء بالواجهة البحرية من الرمال بمساحة 1500 متر مربع، وتنظيف 70 نخلة والمسطحات الخضراء بمساحة 3500 متر مكعب، وصيانة 6 مجموعات ألعاب الأطفال، وتنظيف أحواض الزهور بمساحة 200 متر مربع، وطلاء الأسوار الحديدية بالجزيرة الوسطية والأرصفة بشوارع المحافظة وإغلاق الحفر بشوارعها بالأسفلت وذلك ضمن جهود البلدية في معالجة التشوهات البصرية بالمحافظة.وحث المهندس الحميداني، الجميع للتعاون مع البلدية وذلك بعدم رمي مخلفات المباني بشكل عشوائي ووضعها بالمردم المخصص لها، والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي خُصصت لاستقبال البلاغات على مدار اليوم، والرفع ضد أي مخالف عن طريق خدمة 940 ، مؤكداً عدم التهاون مع أي مخالفة وستطبق البلدية الغرامات والجزاءات بحق كل من يخالف ذلك.// انتهى //13:04ت م0066