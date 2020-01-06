رفحاء 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسأنطلق نادي الحي الترفيهي بمتوسطة عبادة بن الصامت بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية أمس، فعاليات مهرجان منتصف العام الدراسي.وأوضح مدير النادي منور الشيحي أن المهرجان يشمل العديد من الفعاليات المتنوعة بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة لتفعيل مجموعة من البرامج التي تعود بالنفع والفائدة على المستفيدين من النادي.وأشار إلى أن الأنشطة تشمل دوري في كرة القدم، ودوري في البلاستيشن، وبرامج تطويرية، ومسابقات حركية، والإلقاء المرتجل، والخط العربي، والرسم الفوري، وكرة الطاولة، بالإضافة لمهرجان المشي "صحتي في خطوتي".من جهة أخرى تفقد مدير مكتب التعليم بمحافظة رفحاء خالد ناجي الشمري أمس، نادي الحي الترفيهي المقام في مبنى مدرسة عبادة بن الصامت المتوسطة بالمحافظة، وتجول داخل مرافق النادي والصالة الرياضية وشاهد الفعاليات والبرامج المقدمة والمتنوعة ومنجزات النادي.// انتهى //13:14ت م0068