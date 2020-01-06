إسلام آباد 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 6 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم برفض باكستان للتهديدات الهندية وتأكيدها بأنها لن تكون جزءاً من أي عمل يستهدف أمن المنطقة.وأخبرت عن اتصالات وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي بنظرائه في الدول الرئيسة بالشرق الأوسط لبحث الوضع الأمني في المنطقة.وتناقلت صحف الاثنين أنباء سقوط عدد من الصواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد، تزامنًا مع تصويت البرلمان العراقي على إنهاء التواجد القوات الأجنبية في العراق.وأشارت صحف باكستان إلى استنكار الدول العربية لقرار تركيا بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا كونه تدخلًا في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة.وتطرقت إلى تجديد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عزم بلاده على مواصلة دعم الشعب الكشميري حتى يتمكن من تقرير المصير وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.// انتهى //13:16ت م0070