الرباط 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 6 يناير 2020 م واسأولت الصحف المغربية الصادرة اليوم اهتمامها بردود الفعل العربية الدولية بعد قرار تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مبرزةً في هذا الصدد تنديد المملكة العربية السعودية الذي عدت القرار التركي تصعيدًا يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي والعربي.وأشارت إلى دعوة روسيا لمجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع مغلق في وقت لاحق لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.وتابعت صحف الاثنين الهجوم الذي تعرضت له الكلية العسكرية في العاصمة الليبية الذي خلف ما لا يقل عن 28 قتيلًا وعشرات المصابين.وتطرقت إلى التنسيق الجاري بين الصين وكل من فرنسا وروسيا بشأن التوترات المتصاعدة في المنطقة.وأوردت صحف الرباط الأنباء عن الهجوم الذي شنه مسلحون من حركة الشباب الإرهابية الصومالية على قاعدة تديرها قوات أمريكية وكينية في لامو جنوب شرقي كينيا مما أدى إلى مقتل ثلاثة عسكريين.// انتهى //13:23ت م0071