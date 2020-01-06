وارسو 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 6 يناير 2020 م واسقضى أربعة أشخاص فيما أصيب 22 آخرون في حريق أندلع اليوم بمشفى في منطقة تشوجنيس في بوميرانيا غرب بولندا.ونقلت وكالة الأنباء البولندية (بي.إيه. بي) عن متحدث باسم هيئة الإطفاء أن الفرق تمكنت من إخماد الحريق، مشيرًا إلى أن من المصابين الذين تم نقلهم للمستشفى شرطي أصيب بتسمم دخاني أثناء عملية الإنقاذ.ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية أن النتائج الأولية تشير إلى أن الحريق اندلع بسبب سيجارة من أحد المرضى.// انتهى //13:34ت م0074