نجامينا 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 6 يناير 2020 م واسأعلن المتحدث باسم الجيش التشادىي الكولونيل عزم برمندوا أغونا إتمام سحب 1200 جندي تشادي من نيجيريا كانوا في مهمة ملاحقة عناصر حركة "بوكو حرام" المتطرفة داخل نيجيريا.وقال المصدر "قواتنا التي ذهبت إلى نيجيريا لتقديم العون لجنودها أثناء محاربة عناصر بوكو حرام عادت بالكامل إلى الوطن بعد انتهاء مهمتها هناك، التي دامت عدة شهور ".وأضاف المتحدث أن القوات المنسحبة سوف تنتشر من جديد حول بحيرة تشاد، مشيرًا إلى أنه لم يعد هناك أي جندي تشادي داخل الأراضي النيجيرية.// انتهى //13:40ت م0075