عام / مستشفى أحد ينهي معاناة مريضة أستمرت لـ 7 سنوات
الاثنين 1441/5/11 هـ الموافق 2020/01/06 م واس
المدينة المنورة 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس
أسهم بفضل الله مستشفى أحد في المدينة المنورة في إنهاء معاناة مريضة كانت تشكو من طنين دائم في الأذن على مدار سبع سنوات، حيث أجريت لها عملية تكللت بالنجاح - ولله الحمد -، وذلك بعد استكشاف الأذن الوسطى والعظم الصدغي وتم خلالها استئصال ورم دموي.
يذكر أن مستشفى أحد تبلغ سعته السريرية 260 سريراً ويوجد به عدد من التخصصات الطبية تشتمل على "أسنان - عيون - أنف و أذن - باطنة - نساء و ولادة و أطفال - مسالك - جراحة -أشعة -جراحة اليوم الواحد- جراحة عامة - عناية حديثي الولادة".
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13:45ت م
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