المدينة المنورة 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسأسهم بفضل الله مستشفى أحد في المدينة المنورة في إنهاء معاناة مريضة كانت تشكو من طنين دائم في الأذن على مدار سبع سنوات، حيث أجريت لها عملية تكللت بالنجاح - ولله الحمد -، وذلك بعد استكشاف الأذن الوسطى والعظم الصدغي وتم خلالها استئصال ورم دموي.يذكر أن مستشفى أحد تبلغ سعته السريرية 260 سريراً ويوجد به عدد من التخصصات الطبية تشتمل على "أسنان - عيون - أنف و أذن - باطنة - نساء و ولادة و أطفال - مسالك - جراحة -أشعة -جراحة اليوم الواحد- جراحة عامة - عناية حديثي الولادة".// انتهى //13:45ت م0076