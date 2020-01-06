الدمام 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسافتتح فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية (بشائر)، يوم أمس الأول برنامج المجالس العلمية لشرح كتب السنة النبوية تحت عنوان (جهود المملكة في خدمة السنة النبوية)، والتي تستمر حتى يوم غد .وتتضمن المجالس العلمية شرح دروس في سنن ابن ماجة وسنن ابي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي، ويقوم بشرحها أستاذ الحديث بجامعة الملك خالد بأبها الشيخ الدكتور يحيى بن عبدالله البكري ، و المعلم بإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية الشيخ علي بن أحمد الحدادي ، والتي تقام في جامع ذي النورين بحي الجسر بالخبر يومياً بعد صلاة العصر حتى الساعة 10:00 مساءً.يُذكر بأن البرنامج يتميز بقراءة جميع كتب السنن الأربعة في وقت وجيز، والحصول على إجازة الرواية، ووجود بث مباشر، كما يوجد مكان للنساء.وتأتي هذه الندوات والدروس ضمن البرامج العلمية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة، بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وذلك لتكثيف الجهود الدعوية، وتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //14:29ت م0087