تبوك 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واساختتم فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة تبوك، فعاليات المعرض التوعوي الخاص بتعريف المستهلكين بحقوقهم ، ضمن مبادرة "أعرف حقك"، التي نفذها الفرع مؤخراً بمول تبوك بارك التجاري.وتضمن المعرض تقديم حزمة من الرسائل التوعوية الغاية منها الرفع من مستوى المستهلك وتعزيز معرفة حقوقه وما عليه من واجبات أثناء التعاملات التجارية.كما قدم القائمون على المعرض عدداً من الإيضاحات، وعن كيفية المحافظة على حقوقهم حماية لهم من الغش والخداع، والفروقات والتباين بالأسعار.وشملت فعاليات المعرض توزيع النشرات والمطويات التثقيفية للزوار والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم عن مختلف السلع، والترحيب بمقترحاتهم.وحثّ فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة المواطنين والمقيمين على التواصل عبر جميع القنوات التي أتاحتها الوزارة، والتبليغ في حالة وجود ملاحظات أو شكاوى أو حتى مقترحات حرصاً منها على تقديم خدمة مثلى وبجودة أعلى.يذكر أن مركز بلاغات المستهلك 1900 يتلقى الاتصالات على مدار الساعة وكذلك تطبيق "بلاغ تجاري" على الاجهزة الذكية، إضافة للموقع الإلكتروني للوزارة.// انتهى //14:54ت م0092