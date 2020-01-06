عام / شرطة منطقة القصيم : القبض على مقيم لارتكابه جريمة قتل بحق مواطن
الاثنين 1441/5/11 هـ الموافق 2020/01/06 م واس
بريدة 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس ، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها ، أسفرت - بفضل الله تعالى - عن ضبط مقيمٍ من الجنسية اليمنية - في العقد الثالث من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بقتل مواطن طعناً ، وذلك إثر مشاجرةٍ وقعت بينهما بمحافظة عنيزة ، وقيامه بنقل الجثمان وإخفائه بمنطقةٍ صحراوية ، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه ، حيث جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.
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