جيزان 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واستنطلق غداً، عدد من الدروس الشهرية، التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، ويلقيها عدد من الدعاة في جامع الملك عبدالله بن عبدالعزيز ــ رحمه الله ــ بمدينة جازان، كل ثلاثاء بعد صلاة المغرب والعشاء.وأوضح الفرع, أن محمد بن زيد مدخلي سيلقي غدا (ثاني أسبوع من كل شهر) درساً في شرح آداب المشي إلى الصلاة؛ بعد صلاة المغرب، كما يلقي محمد بن محمد عكور درساً في شرح الأربعين النووية بعد صلاة العشاء, فيما سيقام في يوم الثلاثاء (ثالث أسبوع من كل شهر) درساً في شرح كتاب التيسير الكريم الرحمن لابن السعدي يلقيه الدكتور أحمد بن علي زريعي، بعد صلاة المغرب، كما يشرح مصطلح الحديث لابن عثيمين الشيخ خالد بن أحمد نمازي، بعد صلاة العشاء.وأضاف: "وفي آخر ثلاثاء من كل شهر يشرح الشيخ عبدالله بن محمد نجمي كتاب لمعة الاعتقاد بعد صلاة المغرب، فيما يلقي حسين بن يحيى معافا درساً في شرح كتاب رياض الصالحين لابن عثيمين؛ بعد صلاة العشاء.وتأتي هذه الدروس ضمن الجهود والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف المناطق، بهدف توعية الناس وتبصيرهم بأمور دنيهم ودنياهم.// انتهى //15:02ت م0094