عنيزة 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسيحتضن مهرجان الغضا للثقافة والفنون الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة بقرية الغضا، برامج نسائية مثرية وجاذبة ، تعدها لجنة التنمية الاجتماعية النسائية .وتسهم البرامج النسائية مع بقية البرامج اليومية للمهرجان في وضع بصمة متميزة ومغايرة للمألوف، إذ تتضمن مناشط نسائية وعروضا مسرحية للطفل ، والعديد من الأجنحة المخصصة لعرض منتجات الأسر المنتجة .كما يشارك في المهرجان مركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل الاجتماعي الفرع النسائي من الجمعية الخيرية الصالحية .وأوضحت مديرة المركز المهندسة ندى النزهة أن مشاركة المركز تتضمن معرضا للفن التشكيلي "لفنانات القصيم" وركنا لعرض منتجات الحرف في منطقة القصيم، من انتاج قسم الحرف والمشغولات اليدوية في المركز وإنتاج حرفيات يتعامل معهن المركز ، بهدف تشجيع وتنمية المواهب الفنية والحرفية عند المرأة السعودية ، وإتاحة الفرص لها للمشاركة والبروز، إلى جانب ركن تعريفي بأقسام المركز والخدمات التي يقدمها للمرأة والطفل ، واهداءات كتب من إصدارات الجمعية .// انتهى //15:11ت م0097