وادي الدواسر 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 6 يناير 2020 م واستنطلق غدًا ، فعاليات مهرجان "الصحة والرشاقة" بمحافظة وادي الدواسر الذي تُنظمه أندية الحي الترفيهية التعليمية التابعة لإدارة التعليم بالمحافظة ، وذلك بمقر نادي الحي للبنات بالولامين.وأوضحت مُنسقة المهرجان فوزية المتعب، أن المهرجان الذي يستمر لمدة يومين، يهدف إلى نشر الثقافة الصحية وتصحيح المدركات الغذائية الخاطئة ، ويتضمن أكثر من 70 فعاليةتتناسب مع مختلف الأعمار ، يعملون من خلالها الى تعزيز ثقافة أهمية ممارسة الرياضة والحد من انتشار السمنة ، وأهمية التغذية السليمة.وأكدت المتعب إلى أنهم يتطلعون من خلال هذا المهرجان إلى المساهمة في تحسين نمط الحياة والمعيشة للفرد والأسرة للوصول لحياة أكثر جودة، وتقديم أنشطة وفعاليات متنوعة ترسخ السلوك السوي البناء وتأكيد الاتجاهات الإيجابية لدى المستفيدات من خلال ممارسة الأنشطة والبرامج الهادفة.// انتهى //15:14ت م0098