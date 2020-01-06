‏جدة 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة, في مقر الإمارة بجدة اليوم، اجتماع المجلس التنسيقي للغرف التجارية الصناعية بالمنطقة.وناقش الاجتماع الذي عُقد بحضور رؤساء مجالس غرف العاصمة المقدسة وجدة والطائف، سبل تطوير أعمال الغرف ليكون لها دورٌا أكبر في تحفيز الاستثمارات في محافظات المنطقة كافة بالتنسيق مع هيئة تطوير المنطقة.كما استعرض سموه آليات تنسيق الأعمال بشكل تكاملي بين الغرف الثلاث , ما يحقق النتائج المرجوة ويعود بالنفع على المنطقة ومحافظاتها.بعد ذلك قدّم رئيس مجلس غرفة جدة محمد ناغي، ورئيس مجلس غرفة مكة هشام كعكعي ونائب رئيس غرفة الطائف غازي القثامي، نبذة عن إستراتيجيات الغرف خلال الفترة المقبلة , التي تمثلت في إنشاء مراكز للفعاليات والمعارض , إلى جانب وضع برامج لدعم رواد ورائدات الأعمال، وتنشيط الجوانب السياحية , ووضع آليات وخطط لجذب الاستثمارات وغيرها من المبادرات التي تخدم المنطقة وسكانها.// انتهى //15:15ت م0099