الكويت 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 6 يناير 2020 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 7ر25 نقطة ليبلغ مستوى 4ر6074 نقطة بنسبة 43ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 2ر160 مليون سهم تمت من خلال 8634 صفقة نقدية بقيمة 8ر46 مليون دينار كويتي.وارتفع مؤشر السوق الرئيس 8ر18 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4797 نقطة بنسبة 4ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 8ر80 مليون سهم تمت عبر 3615 صفقة نقدية بقيمة 1ر5 ملايين دينار.كما ارتفع مؤشر السوق الأول 2ر29 نقطة ليصل إلى مستوى 6721 نقطة بنسبة 4ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر79 مليون سهم تمت عبر 5019 صفقة بقيمة 7ر41 مليون دينار.// انتهى //15:55ت م0111