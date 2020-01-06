بريدة 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسكرّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, الأخوين حكيم وفراس المقيطيب، نظير تميزهما في ترجمة عدد من فعاليات مدينة بريدة باللغة الإنجليزية من خلال التقارير المرئية عبر عدد من برامج التواصل الاجتماعي, التي اشتملت على التعريف بمهرجان التمور بمدينة بريدة ومعرض القصيم للكتاب واستقبال الوفود غير الناطقين باللغة العربية والتحدث معهم وشرح ما تمتاز به المنطقة باللغة الإنجليزية.وفي بداية الاستقبال رحب سموه بهما, مثمنًا الجهود التي يقدمانها من خلال بث التقارير المرئية باللغة الانجليزية، مؤكدًا أن هذه الجهود المباركة غير مستغربه على أبناء هذا الوطن الكريم.وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بالمهنية العالية التي قدمها الأخوان حكيم وفراس المقيطيب من خلال استقبال الوفود غير العربية وتقديم الشرح لهم عما تحتويه المنطقة باللغة الإنجليزية, موجهًا بتعزيز مثل هذه الجوانب في الترجمة بين أبناء المنطقة, مبديًا سعادته بما بُذل من أعمال أسهمت في تمكين أبناء المنطقة من الإبداع بالعمل وتحمل المسؤولية.ودعا سموه المولى عز وجل أن يبارك الجهود, وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.من جانبه، أعرب عضو المجلس البلدي ببريدة والد الأخوين، خالد بن إبراهيم المقيطيب عن اعتزازه بهذا التكريم والتشجيع من سمو أمير المنطقة، مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب على ولاة الأمر - حفظهم الله -، لافتًا الانتباه إلى أن ما قام به حكيم وفراس ما هو إلا واجب وطني يعكس ما يتميز به من جوانب إيجابية، سائلًا الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.// انتهى //16:19ت م0114