بروكسل 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسأجرى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية الأوروبية جوزيب بوريل اتصالًا هاتفيًا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.وذكر مكتب خدمة العمل الخارجي في بروكسل أنه جرى خلال الاتصال بحث الموقف في كل من العراق وليبيا والتأكيد على الدور المحوري للأمم المتحدة في الحالتين وفي رسم مسار السياسة الخارجية الأوروبية.// انتهى //16:27ت م0118