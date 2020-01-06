محايل 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسرأس وكيل محافظ محايل المكلف أحمد بن عبد العزيز آل ملحم اليوم, اجتماع لجنة التنمية السياحية الفرعية, بحضور أعضاء اللجنة, وذلك بمقر صالة الاجتماعات بالمحافظة.واستعرض الاجتماع البرامج والفعاليات المقدمة لتفعيل مهرجان الشتوي "محايل أدفا ", فيما ناقش وكيل المحافظة المكلف تحديد موعد بداية ونهاية المهرجان .وأكد آل ملحم أن المهرجان الشتوي سينطلق بمحاضرة بجامع الفلقي, مبيناً أن المهرجان سيشهد عددًا من البرامج والفعاليات منها التشكيلية والفنية وأنشطة ترفيهية وندوات وأمسيات ثقافية، ومعارض تتناسب مع مختلف الفئات العمرية، إلى جانب أنشطة رياضية وكشفية، وفقرات شبابية منوعة، وعروض للفلكور الشعبي، وبرامج التوعية والإرشاد التي تشارك فيها بعض الإدارات الخدمية والأمنية, بينما سيشارك مكتب دعوة وتوعية الجاليات " تبصرة " بمخيم للشباب.وأفاد أن البرنامج المقترح الذي قدمته اللجنة المنبثقة من لجنة التنمية السياحية سيتم الإعلان عنه بعد اعتماده من سمو أمير منطقة عسير .// انتهى //16:35ت م0120