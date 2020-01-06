الرياض 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسيستضيف فريق الهلال نظيره الأهلي غداً على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في لقاء مؤجل من الجولة الـ11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.ويدخل الهلال اللقاء وهو بالمركز الثاني برصيد 24 نقطة, بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي يحتل المركز الرابع.يذكر أن لقاء الهلال والأهلي تأجل بسبب مشاركة الهلال في كأس العالم للأندية التي أقيمت الشهر الماضي، التي تأهل لها بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019.// انتهى //16:35ت م0121