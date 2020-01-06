الرياض 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسيستعد فريق فالنسيا لتسجيل مشاركة جديدة له في بطولة السوبر الإسباني، حين يخوض لاعبوه منافسات النسخة المقبلة المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة بين 8 و12 يناير الجاري.ويشارك فالنسيا برفقة 3 أندية عملاقة أخرى، هي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد، إذ تشهد البطولة مشاركة 4 فرق للمرة الأولى في تاريخها.ويستهل الفريق المعروف بـ"الخفافيش" مشواره بمواجهة ريال مدريد في نصف النهائي، على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من لقاء برشلونة وأتلتيكو، في المباراة النهائية يوم 12 يناير الجاري.ومنذ تحديد نظام البطولة بشكلها الرسمي الماضي بمشاركة بطل الدوري ونظيره في كأس ملك إسبانيا في عام 1982، شارك فالنسيا في 4 مناسبات من قبل، لكنه يمتلك سجلًا ضعيفًا واكتفى بالتتويج بلقب واحد فقط منها حتى الآن، فيما حل وصيفًا 3 مرات.وسجل فالنسيا أولى مشاركاته في البطولة عام 1999م، حين شارك كبطل لكأس إسبانيا أمام برشلونة حامل لقب الدوري آنذاك، وفاز ذهابًا 1-0 وتعادلا في العودة 3-3، ليعتلي منصة التتويج للمرة الأولى في تاريخه، والأخيرة حتى الآن.وفي 3 نسخ أخرى أعوام 2002 و2004 و2008م، لم يحالف التوفيق فريق فالنسيا لاقتناص اللقب للمرة الثانية، وخسر الفريق أمام كل من ديبورتيفو لاكورونا وريال سرقسطة وريال مدريد على الترتيب.ويعد دانييل باريخو قائد الفريق وأحد الأعمدة في المنتخب الإسباني أحد أهم نجوم الفريق، إضافة إلى رودريغو مورينو أحد أهم هدافيه, الذي كان هدفًّا لكبار أندية الدوري الإسباني في فترات سابقة.ويحتل فالنسيا مركزًا غير جيد في الدوري الإسباني لكرة القدم حتى ما قبل انطلاقة كأس السوبر المقبل بوجوده في مراكز الوسط، إلا أنه تألق قاريًّا حين أعلن تأهله رسميًّا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.// انتهى //16:44ت م0124