القاهرة 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واساختتم مؤتمر " المبادرات الشبابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات وعلاقتها بدحر الإرهاب" الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية تحت رعاية جامعة الدول العربية أعماله اليوم بالقاهرة، بحضور وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي، ومدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية عبدالمنعم الشاعري.واستعرضت الجلسة الختامية للمؤتمر، عددًا من المبادرات العربية التي ركزت على جهود الشباب ودورهم في مكافحة الإرهاب وتحقيق السلام وتنمية المجتمعات.وحملت مبادرة وفد المملكة بعنوان "مكافحة الإرهاب بأكثر من أداة"، فيما جاء عنوان مبادرة الوفد المصري "احلم ونمي"، والأردني "أسبوع السلام"، والسوداني "مجاهدون"، والمبادرة اليمنية "جهود الشباب اليمني في مكافحة الإرهاب خلال الحرب الأخيرة".وتضمن المؤتمر، الذي استمر ثلاثة أيام، 8 جلسات نقاشية دارت حول مجموعة من المحاور الرئيسة تمثلت في دور المؤسسات الدينية في مواجهة الإرهاب والتطرف، والأسرة والتعليم والإعلام، والتنشئة كأساس في محاصرة التطرف، والتكنولوجيا بين خدمة الإرهاب ومواجهته، والإرهاب والشباب، وآليات تنمية القدرات التكنولوجية في مواجهة التطرف والإرهاب، ودور القوى الناعمة في مواجهة الإرهاب والتطرف، دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الإرهاب والتطرف.//انتهى//17:22ت م0136