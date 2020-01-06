أبوظبي 10 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالإعلان عن تأسيس "مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن" بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها : إن من شأن هذا المجلس أن يعزز آليات الاستقرار والتعاون والتنسيق بين الدول المطلة على البحر الأحمر والمنطقة بأكملها، مؤكدًا أن المجلس يمثل بعدًا مؤسسيًا ضروريًا للتنسيق بين جميع هذه الدول والتعاون فيما بينها بما يعود بالفائدة عليها وعلى شعوب المنطقة.وثمنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي جهود المملكة العربية السعودية الدبلوماسية ودورها المحوري في الوصول إلى تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والتوقيع على ميثاق المجلس.// انتهى //17:23ت م0137