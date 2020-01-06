تبوك 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بتبوك بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية غدًا, ورشة عمل تعريفية عن "منصة إيصال" وخصائصها التي تخدم قطاع الأعمال في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة وسرعة التحصيل وتحسين الإدارة المالية من خلال التسوية أوتوماتيكيا للفواتير مع المدفوعات.ودعت الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة رجال وسيدات الأعمال لحضور الورشة والاستفادة من برامجها التي ستقام بمقرها الرئيس بمدينة تبوك.وتأتي هذه الورشة ضمن عدة برامج ودورات تنظمها غرفة تبوك بالتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات لتطوير وتوعية القطاع الخاص.// انتهى //17:27ت م0139