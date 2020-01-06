جيزان 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واساطلقت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان فعاليتها الطبية بمهرجان جازان الشتوي، وذلك في شارع الفن بالكورنيش الشمالي, الذي يحظى بالعديد من العيادات الطبية والأقسام التوعوية والتثقيفية.ويحوي الجناح عيادات متنقلة تشمل عيادة الكشف المبكر عن سرطان الثدي التي تعد أول عيادة بالمنطقة الجنوبية وتقدم خدماتها في المنطقة في إطار الشراكة بين جمعية الإحسان والجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان، إلى جانب عيادات العيون والأسنان والباطنية والسكر والتغذية والخدمات الصحية الأولية لقياس الضغط والوزن وتحليل تراكمي السكري وعيادة لأمراض الدم الوراثية وعيادة العلاج الطبيعي وعيادة لأمراض الجليدية وقسم تثقيفي توعوي.وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الإحسان الطبية الخيرية محمد بن إسماعيل الحازمي, أن الجمعية تقدم خدماتها الطبية والعلاجية بمهرجان جازان الشتوي من خلال جناح خاص للجمعية يشتمل على عيادات طبية مجهزة بأكمل التجهيزات للكشف والتشخيص يعمل عليها كادر متخصص وبمشاركة 98 متطوعا ومتطوعة من أطباء وأخصائين وفنين وطلاب طب من الجنسين, مبينا أن الجناح يستمر 15 يوماً.// انتهى //17:28ت م0140