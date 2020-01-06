الرياض 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسنفذت دار التربية الاجتماعية للبنات بالدرعية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلة بقسم البرامج والأنشطة خلال الفترة الماضية، مجموعة من البرامج الداخلية والخارجية مابين دينية وتثقيفية وترفيهية ونفسية.واشتملت البرامج الداخلية على 3 محاضرات دينية وتوعوية، و 8 دروس لتصحيح التلاوة ، وأنشطة أخرى تعنى بالنواحي النفسية, فيما تضمنت البرامج الخارجية زيارات ترفيهية لبعض الحدائق العامة وموسم الرياض وسفاري وسباق الفورمولا ومدينة الألعاب وندر ونترلاند ، ورحلة لإحدى المزارع الريفية، إضافة إلى إشراك الفتيات نزيلات الدار في بعض الدورات (الفن السريالي التجريدي ، وأساسيات فن صناعة الصابون ، وتنسيق وتصميم لوحات فنية بالكولاج والديكوباج).يُذكر أن دور التربية الاجتماعية للبنات تحرص على إقامة مثل هذه المناشط طيلة العام لما في ذلك من أهمية قصوى للترفيه عن الفتيات نزيلات الدور، وتثقيفهن ودمجهن بالمجتمع وتقويم سلوكهم وتوعيتهن، ومنحهن شعوراً بأنهن كن ومازلن وسيبقين محل الاهتمام والرعاية ليعدن للمجتمع وهن أكثر إيجابية.// انتهى //17:31ت م0142