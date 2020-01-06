الجزائر 11 جمادى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واستلقى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان: إن ميركل قدمت تهانيها للرئيس تبون، بمناسبة انتخابه رئيسًا للجمهورية الجزائرية، وتعازيها للشعب الجزائري، في وفاة الفريق أحمد قايد صالح.وأضاف المصدر ذاته أن الطرفين استعرضا مسار العلاقات الثنائية، واتفقا على إعطائها نفَسًا جديدًا.// انتهى //18:12ت م0149