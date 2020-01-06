القاهرة 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واستستضيف مدينة الرباط المغربية غدًا أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية - إدارة الشؤون القانونية)، وتنظيم من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية.وأفاد بيان أصدرته الجامعة اليوم أن اللجنة تعقد أعمالها على مدى يومين بحضور ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد لمناقشة العديد من البنود منها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الثاني للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، إضافة إلى مناقشة تقرير وتوصيات الاجتماع الثالث للجنة مفتوحة العضوية المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وذلك وفقًا للملاحظات الواردة من الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.كما سيعقد على هامش المؤتمر المنتدى العربي الخاص بـــ "الإستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد: مقاربة تشاركية، شاملة، مندمجة ومحفزة على انخراط أوسع وضامنه لتأثير أكبر".// انتهى //18:44ت م0152