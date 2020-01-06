حفر الباطن 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واساختتمت اليوم، فعاليات البرنامج التدريبي " صحافة الموبايل" , التي نظمتها غرفة حفر الباطن ، بحضور 40 مشاركًا من الإعلاميين والإعلاميات بالمحافظة من منسوبي الجهات الحكومية والأهلية والذي استمر لمدة يومين ، وذلك بقاعة التدريب بمقر الغرفة.وأوضح رئيس الغرفة التجارية والصناعية بحفر الباطن رفيدان بن دمخ المطيري، أن هذه الدورة مجانية تقدم للمشاركين والمشاركات وذلك في إطار التنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص وتأتي ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي للغرفة لتمكين أفراد المجتمع من رفع مهاراتهم بدورات احترافية في عدة مجالات مهنية.ويهدف البرنامج التدريبي الذي قدمه المدرب مبارك الدجين إلى إكساب المشاركين المهارات المعرفية والتطبيقية في مجال صحافة الموبايل ، لتمكينهم من إنتاج قصص مختلفة باستخدام هاتف الموبايل ونشرها عبر منصات التواصل المختلفة.وفي ختام فعاليات الدورة ، سلم رئيس الغرفة التجارية بحفر الباطن شهادات الحضور للمتدربين والمتدربات.// انتهى //18:58ت م0153