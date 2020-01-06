رفحاء 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسوزعت جمعية رفحاء الخيرية وارف اليوم، كسوة الشتاء على الأسر المستفيدة، والذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي.وأوضحت الجمعية أنها تأتي ضمن المساعدات التي تقدمها الجمعية بشكل سنوي إضافة إلى برامج المساعدات العينية والمالية التي تقدمها بشكل دائم للمحتاجين والمستفيدين من الجمعية.من جانبة قدمت إدارة الجمعية شكرها لجميع الداعمين لبرامج الجمعية المتنوعة ونشاطاتها الخيرية.// انتهى //18:59ت م0154