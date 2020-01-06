الدمام 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واساستقبل مطار الملك فهد خلال نهاية الأسبوع الماضي 100 يتيم ، وذلك ضمن برنامج المخيم العلمي لأيتام المملكة (مسبار) في نسخته الثالثة الذي تنظمه جمعية "بناء" لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع مطارات الدمام " داكو " .واستقطب المخيم العلمي الطلاب المشاركين من كافة جمعيات الأيتام بالمملكة والبالغ عددها 31 جمعية خيرية، حيث تهدف المبادرة إلى إثارة فضول الأيتام في استكشاف وتطوير قدراتهم المعرفية فيما يخص كل من : ( الفضاء والطيران، الابتكار، الروبوت، تقنية النانو ، التوستماسترز ،الفن والإعلام ، الرياضة) .وقام منسوبو الشركة بإعداد ترحيب خاص للطلاب والأحتفاء بهم في صالة القدوم بالمطار للتعبير عن اهتمام الشركة بهذه المبادرة العلمية الهامة التي تقام على مستوى المملكة.الجدير بالذكر أن هناك شراكة استراتيجية بين شركة مطارات الدمام وجميعة بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، تمثلت في سلسلة من البرامج المجتمعية، وكان أحدثها مبادرة "نسعدهم في يوم الوطن" التي تكفلت بمنح أطفال الجمعية تذاكر طيران مجانية لأداء العمرة.// انتهى //19:03ت م0155