تونس 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واستلقى الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم اتصالًا هاتفيًا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تركز على العلاقات الثنائية بين تونس وألمانيا والوضع في ليبيا.وتطرق الجانبان إلى المؤتمر الذي تعتزم ألمانيا عقده في برلين لحل الملف الليبي والاتصالات التي أجرتها تونس مع الأطراف الليبية, مؤكّدين على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية ومشاركة جميع الأطراف المعنية.// انتهى //19:08ت م0157