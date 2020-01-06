القاهرة 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسقلصت مؤشرات البورصة خسائرها عند إغلاق تعاملات اليوم، حيث بلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7ر672 مليار جنيه وسط تعاملات كلية بلغت 27ر2 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 7ر1 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 53ر0% ليبلغ مستوى 66ر13212 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 54ر1% ليبلغ مستوى 17ر503 نقطة.وشملت الانخفاضات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا والذي تراجع بنحو 42ر1% ليبلغ مستوى 09ر1313 نقطة.// انتهى //19:09ت م0158