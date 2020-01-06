لندن 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسأجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم اتصالًا هاتفيًا مع نظيره العراقي عادل عبد المهدي.وأفاد بيان للحكومة البريطانية أن الطرفين ناقشا الحاجة إلى إزالة التوترات في المنطقة، واتفقا على العمل المشترك لإيجاد طريق دبلوماسي للمضي قدمًا.وأكد رئيس الوزراء البريطاني التزام بلاده الثابت تجاه استقرار العراق وسيادته, مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون بين البلدين في مواجهة تهديدات تنظيم داعش الإرهابي.// انتهى //19:17ت م0159