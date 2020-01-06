سياسي / رئيس الوزراء البريطاني يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره العراقي
الاثنين 1441/5/11 هـ الموافق 2020/01/06 م واس
لندن 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس
أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم اتصالًا هاتفيًا مع نظيره العراقي عادل عبد المهدي.
وأفاد بيان للحكومة البريطانية أن الطرفين ناقشا الحاجة إلى إزالة التوترات في المنطقة، واتفقا على العمل المشترك لإيجاد طريق دبلوماسي للمضي قدمًا.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني التزام بلاده الثابت تجاه استقرار العراق وسيادته, مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون بين البلدين في مواجهة تهديدات تنظيم داعش الإرهابي.
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19:17ت م
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