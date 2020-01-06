باماكو 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسقتل اليوم خمسة جنود ماليين في انفجار لغم وضعه مسلحون مجهولون على الطريق الموصل إلى قاعدة آلاتونا العسكرية في دوائر نيونو وسط البلاد.كما انفجرت أربع مركبات عسكرية في نفس الحادث وفق مصادر عسكرية مالية، نقلًا عن الوكالة المالية الرسمية للأنباء.وأضافت المصادر أن السلطات المالية أرسلت تعزيزات عسكرية إلى مواقع الحادث لملاحقة الفاعلين.// انتهى //19:24ت م0160