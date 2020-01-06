الجزائر 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسأدانت الجزائر بشدة القصف الذي استهدف الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس، الذي خلف عددًا من الضحايا.وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية أن الجزائر تجدد رفضها القاطع لأي تدخل أجنبي في ليبيا، داعيةً جميع الأطراف الليبية لتغليب المصلحة العليا والعودة السريعة إلى مسار الحوار الوطني الشامل للتوصل إلى حلول كفيلة بإخراج ليبيا من الأزمة التي يعاني منها وبناء دولة تنعم بالسلم والأمن والاستقرار .// انتهى //19:46ت م0161