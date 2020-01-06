طرابلس 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسالتقى رئيس النيجر محمد يوسفو اليوم رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح الذي يزور عاصمة النيجر نيامي حاليًا.وأفاد الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق في بيان أن الجانبين بحثا خلال اللقاء تطورات الأحداث في ليبيا والمنطقة، حيث أعربا عن رفضهما لأي تدخل خارجي في الشأن الليبي، مع التأكيد على أهمية العمل من خلال الاتحاد الأفريقي على مساعدة ليبيا لحل الأزمة.وأكد رئيس النيجر أنه سيلتقي خلال الأيام المقبلة عددًا من رؤساء الدول الأفريقية لإيجاد حل سريع للأزمة الليبية.// انتهى //19:50ت م0162