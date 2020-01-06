باريس 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسأجرى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اتصالًا هاتفيًا اليوم برئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.وذكر موقع وزارة الخارجية الفرنسية أن الوزير لو دريان أكد خلال الاتصال أهمية الاستمرار في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، مع الاحترام الكامل لسيادة العراق.// انتهى //19:51ت م0163