الرياض 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسبحث رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني اليوم مع نائب السفير الأمريكي لدى اليمن جنيد منير، التطورات والمستجدات التي تشهدها اليمن بصورة خاصة والمنطقة بصورة عامة وفي مقدمتها الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق الرياض، وتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.ولفت رئيس البرلمان اليمني خلال اللقاء إلى الجهود والخطوات الجادة المبذولة من جانب الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض، مستعرضًا التطورات على صعيد الساحة المحلية.وأشار البركاني إلى الممارسات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مصادرة الحريات السياسية والشخصية للمواطن اليمني، مؤكدًا على دور الولايات المتحدة الأمريكية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب والتطرف.من جهته أكد نائب السفير الأمريكي لدى اليمن جنيد منير موقف بلاده الثابت والداعم إلى جانب اليمن واليمنيين وبذل كل الجهود للخروج من أزمته وبما يضمن تحقيق أمن واستقرار ووحدة اليمن وتقدمه وازدهاره، معربًا عن رفض بلاده للممارسات التي أقدمت عليها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران سواءً المتعلقة بالجانب الاقتصادي والاستيلاء على العملة المحلية من المواطن اليمني، أو من خلال قمع ومصادرة الحريات العامة والشخصية للمواطن، إضافة إلى الوضع الإنساني الذي يعانيه أبناء الشعب اليمني.// انتهى //20:09ت م0165