الكويت 11 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 6 يناير 2020م واساستقبل ولي عهد دولة الكويت سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بقصر بيان اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء والوفد المرافق، حيث نقل سموه لولي عهد دولة الكويت تحيات وتقدير أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -.وقد حمل سمو ولي عهد دولة الكويت تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.حضر الاستقبال الشيخ علي الجراح وزير شؤون الديوان الأميري، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت .// انتهى //20:24ت م0166