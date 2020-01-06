بغداد 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واستلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي عادل عبدالمهدي اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسن.وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في العراق, وقرارمجلس النواب العراقي بخصوص انسحاب القوات الأجنبية من العراق.من جهة أخرى التقى عبدالمهدي السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر وبحث معه تطورات الأحداث في العراق والمنطقة وموقف الحكومة العراقية منها.والتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وبحث معها التطورات الأمنية الأخيرة, وقرارمجلس النواب بانسحاب القوات الأجنبية من العراق.كما التقى عبد المهدي سفير الصين لدى العراق تشانغ تاو, الذي أكد رفض بلاده أن تكون طرفًا في أي صراع وعدم رغبتها في أن تصبح ساحة لتصفية الحسابات.// انتهى //20:59ت م0172