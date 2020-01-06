أبوظبي 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.وبحث الجانبان خلال الاتصال تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأهمية خفض التوتر والتصعيد في المنطقة.// انتهى //21:01ت م0174