الرياض 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسحقق حمد عوضة علي المري جائزة مسابقة فئة جمل (100 بيرق المؤسس) لون مجاهيم، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وذلك بعد تحقيقه المركز الأول في المسابقة التي جرت اليوم بمشاركة 12 منقية.وفي بقية المنافسات اليوم تألق حسين عاشق كاسب اللحاوي الشراري وحقق المراكز الأول والثاني والرابع في فئة / أصايل فردي (حرائر – دق)، وفي فئة / أصايل فردي (محليات – دق) وجاء الإماراتي رامس مسلم مبارك سعيده الراشدي في المركز الأول، وفي فئة / أصايل فردي (محليات – جل) حقق الإماراتي الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان المركز الأول، وفي فئة / أصايل فردي (مهجنات – دق) حل الإماراتي مبارك مسلم مبارك سعيده الراشدي أولاً ، وجاء الإماراتي الفندي خميس الفندي المزروعي أولاً في فئة / أصايل فردي (مهجنات – جل).والفائزون في فئة / جمل (100 بيرق المؤسس) لون مجاهيم هم كالتالي :1- حمد عوضة علي المري2- حمود هليل عبيد العتيبي3- بندر محمد عادي العتيبي4- الإماراتي عوض سالم عوض المنهالي5- شويمي ظافر عجب المصارير الدوسري6- سيف سعد منيف الرسام7- الإماراتي نهيان سالم مسلم المنهالي8- ماهر منصور عبدالله المرزوقي9- محمد فهيد بيشان الرزق العجمي10- عماش هويشل عماش الدوسريوالفائزون في فئة / أصايل فردي (حرائر – دق)1- حسين عاشق كاسب اللحاوي الشراري2- حسين عاشق كاسب اللحاوي الشراري3- مرزوق زايد عبدالله الشراري4- حسين عاشق كاسب اللحاوي الشراري5- غالب نجيمان شلوف اللحاوي الشراريفيما جاءت أسماء المشاركين في فئة / أصايل فردي (محليات – دق) كالتالي :1- الإماراتي رامس مسلم مبارك سعيدة الراشدي2- الإماراتي سالم ناصر سالم المنصوري3- الإماراتي سلطان أحمد غانم المنهالي4- الإماراتي عبدالعزيز محمد عايض القحطاني5- الإماراتي عبدالعزيز محمد عايض القحطانيوالمشاركون في فئة / أصايل فردي (محليات – جل) هم كالتالي :1- الإماراتي الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان2- الإماراتي سالم ناصر سالم المنصوري3- الإماراتي الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان4- الإماراتي الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيانوأسماء المشاركين في فئة / أصايل فردي (مهجنات – دق)1- الإماراتي مبارك مسلم مبارك سعيدة الراشدي2- زيد محمد علي المري3- سعد عبيد سلمان الدوسري4- فلاح جلوي سبعان العجمي5- تركي سالم غانم المريفيما جاءت قائمة المشاركين في فئة / أصايل فردي (مهجنات – جل) كالتالي :2- الإماراتي الفندي خميس الفندي المزروعي3- الإماراتي عبدالعزيز محمد عايض القحطاني4- فرج عايض هادي القحطاني5- محمد فهيد بيشان الرزق العجمي6- الإماراتي معالي علي سالم عبيد بن ونيس الكعبي.//انتهى //21:06ت م0175