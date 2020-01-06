روما 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واستغلب فريق يوفنتوس على ضيفه كالياري بأربعة أهداف دون رد اليوم في المرحلة 18 من الدوري الإيطالي لكرة القدم .وارتفع رصيد يوفنتوس إلى 45 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان الثاني الذي يستضيف نابولي في قمة "سان باولو" في وقت لاحق .وعلى ملعب "سان سيرو" استمرت معاناة فريق ميلان من ناحية النتائج والتسجيل، رغم أنه استعان مجددًا بالنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي نزل في الشوط الثاني من المباراة ضد سمبدوريا دون أن يتمكن من تغيير نتيجة التعادل السلبي ، ليرتفع رصيد ميلان إلى 22 نقطة .وبدأ أتالانتا العام الجديد 2020 من حيث أنهى عام 2019 بخماسية أخرى لكن هذه المرة على فريق بارما وعزز مركزه الخامس ، فيما تعادل فريق بولونيا مع فيورنتينا 1-1 .// انتهى //21:09ت م0176