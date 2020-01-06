رياضي / مستشفى ينبع العام يعالج عددًا من الحالات للمشاركين في رالي داكار
الاثنين 1441/5/11 هـ الموافق 2020/01/06 م واس
ينبع 11 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس
استقبل أمس مستشفى ينبع العام عددًا من حالات الإصابات تقدر بخمسة إصابات لجنسيات مختلفة للمشاركين في رالي داكار والذي يعبر محافظة ينبع، وذلك عبر الطائرة الإسعافية وسيارات الإسعاف، أوضح ذلك مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق، وقال قدمت لهم الخدمات الإسعافية الطارئة، وقرر الفريق الطبي بالمستشفى تنويم عدد أربعة حالات، وغادرت حالة واحدة بعد أن تماثلت للشفاء
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21:59ت م
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