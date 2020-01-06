ينبع 11 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 06 يناير 2020 م واساستقبل أمس مستشفى ينبع العام عددًا من حالات الإصابات تقدر بخمسة إصابات لجنسيات مختلفة للمشاركين في رالي داكار والذي يعبر محافظة ينبع، وذلك عبر الطائرة الإسعافية وسيارات الإسعاف، أوضح ذلك مدير إدارة التواصل والعلاقات والتوعية بصحة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق، وقال قدمت لهم الخدمات الإسعافية الطارئة، وقرر الفريق الطبي بالمستشفى تنويم عدد أربعة حالات، وغادرت حالة واحدة بعد أن تماثلت للشفاء// انتهى //21:59ت م0181