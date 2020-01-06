عرعر 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بمدينة عرعر اليوم القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين في جلسة سموه المسائية.ورحب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية في بداية اللقاء بالجميع، متناولًا في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، لافتًا سموه النظر إلى أن أبواب الإمارة مفتوحة للجميع، لتقديم الملاحظات والآراء والشكاوى في كل وقت، وفي جميع المحافظات.وأكد سموه أن جميع أبناء المنطقة سواء في كل شيء دون تمييز بين قرية أو هجرة أو محافظة أو مدينة، مشدّدًا على أن كل مواطن في المنطقة محل اهتمامه، دون تفرقة بين مواطن وآخر، ولا بين منطقة وأخرى، مشيرًا إلى أن حجم ونوع المشروعات التي أقرت للمنطقة في ميزانية 2020، تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - على استمرار مسيرة التنمية والازدهار، في جميع مناطق المملكة، والمضي قدمًا لتحقيق رؤية المملكة 2030.ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بدعم القيادة الرشيدة أيدها الله التي لا تألو جهدًا في سبيل الارتقاء بشعبها، وتسهيل سبل العيش وتحقيق الرفاه والرخاء, داعياً الجميع للعمل بكل جهد من أجل تحقيق تطلعات قيادتنا تجاه شعبها، وتقديم الأفضل دائمًا لأبناء وبنات منطقتنا، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها وتقدمها.عقب ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.// انتهى //22:10ت م0182