عمّان 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الهندي سوبرأهمانيام جايشانكار تطورات الأوضاع في المنطقة .وأكد الوزيران أهمية أمن العراق واستقراره، وخطورة الاستمرار في التصعيد وضرورة وقفه حماية للأمن والاستقرار ، والتوافق على أن الحوار هو سبيل حل الأزمة التي سيكون لها انعكاسات أمنية واقتصادية صعبة ستهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.// انتهى//22:13ت م0183