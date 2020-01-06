سياسي / وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره الهندي التطورات في المنطقة
الاثنين 1441/5/11 هـ الموافق 2020/01/06 م واس
عمّان 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واس
بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الهندي سوبرأهمانيام جايشانكار تطورات الأوضاع في المنطقة .
وأكد الوزيران أهمية أمن العراق واستقراره، وخطورة الاستمرار في التصعيد وضرورة وقفه حماية للأمن والاستقرار ، والتوافق على أن الحوار هو سبيل حل الأزمة التي سيكون لها انعكاسات أمنية واقتصادية صعبة ستهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
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