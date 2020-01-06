واشنطن 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالًا هاتفيًا اليوم بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.وناقش الجانبان بحسب بيان للخارجية الأمريكية الأحداث في فنزويلا والشرق الأوسط حيث أعرب الوزير الأمريكي للأمين العام عن تقديره للجهود الدبلوماسية المستمرة التي يبذلها في القضايا الدولية.// انتهى //22:21ت م0186