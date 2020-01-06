واشنطن 11 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 06 يناير 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.وأعرب بومبيو عن تقديره لإدانة أوكرانيا للهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد, مجددًا التأكيد على دعم بلاده لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية طويلة الأجل بين البلدين.// انتهى //23:31ت م0189